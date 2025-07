Emiliano, l’accordo per l’ex Ilva ancora deve maturare

agenzia

L'orizzonte è difficile, la vicenda è drammatica

ROMA, 15 LUG – “L’accordo di programma ha ancora bisogno di maturare dentro la logica degli enti locali, perché purtroppo l’Italia sta delegando al Comune di Taranto, ancora una volta, il suo destino industriale e nel frattempo però nessuno fa sentire al sindaco di Taranto la sua vicinanza, perché lui, appena eletto, dovrà andare a dire ai suoi cittadini a nome dell’Italia intera che devono sopportare e soffrire per altri tot anni una situazione in cui le fonti inquinanti sono ancora aperte”. Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al suo arrivo al tavolo sull’ex Ilva al ministero delle Imprese. “L’orizzonte è difficile – aggiunge – perché questa vicenda è una vicenda drammatica lasciata a marcire per anni e anni e anni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA