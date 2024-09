Emmy a ‘The Bear’ e ‘The Morning Show’ per gli attori secondari

agenzia

Ebon Moss-Bachrach e Billy Crudup vincono per commedia e dramma

LOS ANGELES, 15 SET – Ebon Moss-Bachrach vince l’Emmy per il miglior attore non protagonista in una serie comica per il ruolo di Richie Berzatto nella seconda stagione di ‘The Bear’. Con questo riconoscimento si apre la 76ma edizione degli ‘Oscar della televisione’, che premia i programmi e le serie andate in onda da giugno 2023 al maggio scorso. Moss-Bachrach aveva ritirato la stessa statuetta nell’ultima edizione, celebrata a gennaio invece che a settembre 2023 per via degli scioperi che hanno paralizzato Hollywood fino a novembre. A lui il compito di inaugurare la serie di premi per cui è candidato lo show Fx sulla famiglia italo-americana di Chicago che cerca di aprire un ristorante stellato sulle ceneri di una bettola di proprietà familiare. Billy Crudup ha vinto come migliore interprete secondario in una serie drammatica, per il suo ruolo del cinico direttore di rete in ‘The Morning Show’ (Apple+) e, nel breve discorso di accettazione, ha ringraziato la moglie Naomi Watts e i colleghi. Gli attori canadesi Eugene e Daniel Levy, padre e figlio, sono i presentatori della cerimonia, che si svolge in diretta per le prossime tre ore dal Peacock theatre di Downtown Los Angeles (trasmessa su Sky, in Italia). “È eccitante tornare a lavorare insieme per la prima volta dai tempi di Shitt’s Creek”, ha detto nel discorso iniziale Daniel, riferendosi all’acclamato show della Cbs andato in onda dal 2015 al 2020, in cui i due recitavano fianco a fianco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA