Emofilia, a Roma seconda tappa del progetto ‘Blood Inclusivity’

agenzia

Roma, 7 mar. (Adnkronos Salute) – Promuovere una cultura di inclusione per le diverse malattie ematologiche rare mettendo al centro la qualità di vita del paziente. E’ l’obiettivo del progetto ‘Blood Inclusivity’, il roadshow ideato da Sobi Italia che ieri, per la seconda tappa, a Roma, ha proposto il talk ‘Di che sangue sei?’. L’evento ha ricevuto il patrocinio delle associazioni pazienti: La lampada di Aladino Ets, l’Associazione italiana porpora immune trombocitopenica (Aipit), la Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo) e la Federazione italiana malattie rare (Uniamo).

Nel corso dell’incontro il pubblico ha potuto assistere a un programma stimolante, che ha alternato i monologhi di Giulia Cerruti e Antonio Piazza, due comici stand-up, a un talk show con esperti scientifici e rappresentanti delle associazioni di pazienti, in un confronto sulle necessità di chi soffre di una malattia rara del sangue, gli unmet need, i progressi ottenuti e le sfide future. Il progetto – si legge in una nota – rappresenta l’impegno concreto di Sobi nell’assicurare un accesso sostenibile a terapie innovative, migliorando così la qualità della vita di chi affronta malattie rare ematologiche e partecipare alla costruzione di una società che accoglie la diversità, trasformando quelle che inizialmente sembrano difficoltà, in risorse e opportunità di crescita.