Enci: Vaccari (Pd), ‘da Report inquietanti rivelazioni su Brambilla e Lollobrigida’

Roma, 24 feb “Report e i servizi di Giulia Innocenzi continuano a segnalare fatti inquietanti che riguardano l’intreccio tra l’attività politica e quella imprenditoriale della deputata Vittoria Brambilla, che pubblicamente si copre dietro la Presidenza di una associazione animalista”. Lo dice Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di presidenza della Camera.

“Inquietanti sono pure le rivelazioni sull’Enci che dallo Stato ha ricevuto la delega alla tenuta dei libri genealogici delle razze canine. Un filo rosso lega il rapporto tra l’onorevole Brambilla e l’Enci che ha elargito alla deputata circa 500 mila euro per non precisate attività di collaborazione -prosegue Vaccari-. Ora Report segnala ulteriori elementi su come vengono spesi i soldi all’Enci e sulle inadeguate operazioni di controllo agli allevamenti”.

“Nella puntata di Report di ieri sono emerse ulteriori notizie in merito al comportamento di alcuni giudici dell’Enci in aperto conflitto di interesse che avrebbero assunto comportamenti discrezionali in occasioni di competizioni e di certificazioni di alcune razze canine”, dice ancora l’esponente del Pd.

“Nella stessa puntata è inoltre emersa una disponibilità di bilancio dell’Enci pari a 11, 5 milioni di euro, ingenti risorse che non risulta siamo state reinvestite dall’Ente per i suoi scopi istituzionali. Mentre sono aumentate le tariffe a carico degli allevatori a fronte degli stessi servizi e al tempo stesso sono aumentati i costi dei rimborsi spese a favore dei vertici dello stesso ente”. prosegue Vaccari.