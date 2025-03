Energia: Avs, ‘stop al caro bollette, domani iniziativa a piazza Capranica’

agenzia

Roma, 25 mar. “Domani pomeriggio mercoledi 26 marzo alle ore 17, in Piazza Capranica a Roma i parlamentari di Alleanza Verdi Sinistra, insieme ad associazioni e scienziati, presenteranno un’alternativa concreta alla strategia energetica fossile adottata dal governo Meloni”. Lo annuncia un comunicato di Avs.

“Le scelte di questo esecutivo hanno portato 4 milioni di famiglie dal mercato tutelato al mercato libero. Nel nostro Paese 2,3 milioni di famiglie sono in povertà energetica. È il governo che ha bloccato lo sviluppo delle rinnovabili, capaci di abbassare il prezzo dell’energia elettrica, condannando l’Italia a una crescente dipendenza dal gas – principale responsabile del caro bollette – e smantellando le fonti rinnovabili, puntando su un improbabile ritorno al nucleare che costerà caro agli italiani. Chi ne trae profitto sono le società energetiche che acquistano e distribuiscono gas, le quali hanno realizzato oltre 70 miliardi di euro di extraprofitti in due anni e mezzo, configurando una vera e propria rapina sociale a danno di famiglie e imprese”.