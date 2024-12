Energia: Corrado (Pd), ‘efficienza energetica resti pilastro Green Deal’

agenzia

Roma, 4 dic. “L’efficienza energetica non è un costo, ma un investimento che ripaga se stesso in un tempo spesso breve. Ogni euro investito in tecnologie per l’efficienza, infatti, genera risparmi energetici e riduzioni dei costi. In un momento in cui la volatilità dei prezzi dell’energia rappresenta un rischio enorme per la competitività delle imprese, in particolare le PMI, e per la stabilità economica delle famiglie, l’efficienza energetica è una tra le risposte più razionali e immediate”. Lo ha detto Annalisa Corrado Annalisa Corrado, responsabile conversione ecologica del Pd e eurodeputata, aprendo la terza edizione dello European Energy Efficiency Daynel.

“L’efficienza energetica, che spesso associa anche l’importante obiettivo dell’elettrificazione dei consumi, è tra le soluzioni migliori che l’Europa ha a disposizione per recuperare la propria competitività sul mercato globale, una soluzione efficiente dal punto di vista dei costi e che garantirebbe, a differenza di altri modelli, la sicurezza energetica del Paese mitigando, al contempo, il problema del caro-energia per i cittadini”.