Energia: Costa (M5s), ‘inverno di caro bollette e governo non tutela famiglia, è allarme sociale’

agenzia

Roma, 12 dic. “L’autonarrazione del governo che dice di essere al fianco dei cittadini viene di nuovo smentita dai fatti. Come riporta il dossier diffuso da Ecco, questo inverno sarà drammatico per l’aumento dei prezzi del gas. La povertà energetica peggiorerà ulteriormente, e non ci sono misure per calmierare le bollette che costeranno circa il 20% in più rispetto al picco post inizio della guerra Russia-Ucraina. Cosa fa il governo nazionale? Con la legge di bilancio dà il colpo di grazia all’efficienza energetica per gli edifici smontando anche gli incentivi al 65%. Smantellare le politiche per l’efficienza energetica, senza offrire alternative, espone le famiglie a costi energetici insostenibili”. Così il vicepresidente della Camera in quota Movimento 5 stelle, Sergio Costa.