Energia: Gasparri, ‘Starace spieghi a nome di chi parla quando denigra nucleare’

Roma, 1 mar. “Se lo dovessi incontrare, chiederò all’ex amministratore delegato dell’Enel, l’ingegnere Francesco Starace, a nome di chi parla quando denigra il ricorso all’energia nucleare. C’è qualcuno alle sue spalle? Gli chiederò anche chi c’era alle sue spalle, ma lo sappiamo. Si trattava di Matteo Renzi, quando creò Open Fiber mettendo l’Enel nel campo delle telecomunicazioni al quale era estraneo. Una vicenda che è costata cifre colossali allo Stato e delle quali prima o poi bisogna chiedere la restituzione a Renzi ed a Starace”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.