Energia, Lupi (Adsp Sicilia occidentale): “Eolico offshore opportunità per occupazione e sviluppo”

Palermo, 25 ott. “Crediamo che i porti siciliani possano svolgere un ruolo fondamentale perché l’eolico offshore non è solamente una modalità per diversificare il mix energetico nazionale, non è solamente un obiettivo per raggiungere i target europei e globali, ma è anche un’opportunità per creare sviluppo, posti di lavoro, occupazione. E i porti della Regione Siciliana, in sinergia insieme al privato, possono dare un contributo essenziale per creare nuove opportunità, puntare alla transizione energetica e portare sviluppo nelle filiere produttive e logistiche”. Così Luca Lupi, segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale parlando, a Palermo, a margine dell’incontro ‘Offshore Wind Revolution’.