Energia: Peluffo (Pd), ‘Urso spieghi posizione governo su riduzione Atem gas’

agenzia

Roma, 1 ago. “Una ridefinizione della dimensione degli Ambiti territoriali della distribuzione gas dovrebbe essere attuata solo a valle di valutazioni e analisi che perseguano l’obiettivo di un’opportuna relazione funzionale tra ricerca di una dimensione minima efficiente a livello industriale e garanzia di un adeguato livello di partecipazione degli operatori alle gare. Eppure, secondo notizie di stampa, esisterebbe una proposta di ridefinizione delle gare gas, che porterebbe dagli attuali 172 Atem a solo 7″. Così il capogruppo Pd in commissione Attività produttive della Camera, Vinicio Peluffo, che sulla materia insieme al capogruppo dem in commissione Ambiente, Marco Simiani, ha presentato un’interrogazione rivolta al ministro Adolfo Urso.

“Tale ipotesi presenta non poche criticità, anche alla luce della annunciata acquisizione, da parte di Italgas, del secondo operatore nazionale della distribuzione gas, 2i Rete Gas: insieme rappresentano una quota di mercato del 50% e una presenza nel 70% degli ambiti. Tale riduzione, dunque, eliminirebbe qualsiasi possibilità di contendibilità degli Atem, creando una barriera economico/finanziaria alla partecipazione alle gare stesse, annullando ogni possibile concorrenza a scapito dei cittadini utenti”.