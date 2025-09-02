Energia: Schlein, ‘Meloni trovi coraggio di intervenire su extraprofitti società’

agenzia

Roma, 2 set. “La prima questione da affrontare per sostenere le imprese è il costo dell’energia. Non solo le imprese ma anche le famiglie italiane. Noi continuiamo a chiedere a Giorgia Meloni, dopo tre anni che non hanno fatto nulla, di scollegare il prezzo dell’energia da quello del gas, come hanno fatto in altri paesi europei, dando immediato sollievo a tutte le imprese, alle industrie e anche alle famiglie. Perché i lavoratori quelle bollette le pagano tre volte, come mi raccontano davanti ai cancelli delle fabbriche”. Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa davanti all’ospedale Torrette di Ancona.