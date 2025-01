Enfinity Global espande il suo portafoglio statunitense con 425 MW di sistemi di accumulo dell’energia a batteria in Texas

agenzia

MIAMI, 30 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Enfinity Global Inc., leader nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato l’espansione del suo portafoglio di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) con due nuovi progetti in Texas, con una capacità totale di 425 MW. Si stima che la costruzione di questi progetti inizierà nel secondo e quarto trimestre del 2025. Grazie a questa aggiunta, il portafoglio BESS di Enfinity negli Stati Uniti ammonta a 6,6 GW, confermando l’impegno dell’azienda nello sviluppo di soluzioni energetiche innovative volte a soddisfare la crescente domanda in settori chiave come l’intelligenza artificiale (AI) o l’industria manifatturiera. Enfinity Global prevede di investire più di 7 miliardi di dollari e di generare oltre 5.000 posti di lavoro durante la fase di costruzione nei prossimi anni.

I progetti, con una capacità di stoccaggio combinata di 850 MWh e una durata di due ore, sono strategicamente posizionati nelle aree di Houston e Dallas all’interno della rete di distribuzione ERCOT. ERCOT si trova ad affrontare una crescita della domanda senza precedenti e dovrà aumentare la produzione di energia rinnovabile combinata con i sistemi a batteria. Una volta operativi, questi progetti contribuiranno alla stabilizzazione della rete ERCOT e sosterranno l’espansione delle energie rinnovabili per soddisfare la crescente domanda di elettricità del Texas, guidata in gran parte dai nuovi data center AI.

Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global, ha commentato: “Siamo orgogliosi di investire, generare energia e agevolare il progresso tecnologico a velocità, costi e funzionalità senza precedenti nella corsa alla competitività globale. E tutto ciò creando al contempo nuovi posti di lavoro e realizzando investimenti significativi per l’economia degli Stati Uniti”.

Enfinity Global è un produttore indipendente di energia (IPP) in rapida espansione con sede negli Stati Uniti. Il suo attuale portafoglio in questo mercato comprende 400 MW di asset operativi, 19 GW di progetti solari e di stoccaggio dell’energia in fase di sviluppo e 37 GW aggiuntivi in negoziazione. L’azienda prevede di superare 1 GW di risorse solari e di accumulo a batteria operative e in costruzione nel Paese entro l’anno.

Ricardo Díaz, CEO di Enfinity Global Americas, ha dichiarato: “La comprovata capacità di Enfinity di sviluppare internamente i progetti ha consentito la nostra espansione nel segmento dello stoccaggio energetico stand-alone. Questo ci posiziona come attori chiave nel rafforzamento e nel bilanciamento delle reti elettriche di ERCOT, oltre a creare opportunità di investimento a valore aggiunto per Enfinity e i nostri partner finanziari”.

