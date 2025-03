Eni chiude operazione, a Kkr 25% Enilive per 2,96 miliardi

agenzia

Perfezionata acquisizione, compreso aumento capitale 500 milioni

ROMA, 06 MAR – Ottenute le necessarie autorizzazioni di legge, Eni e Kkr hanno dato esecuzione all’operazione prevista dall’accordo di investimento, annunciato lo scorso ottobre, per l’acquisizione da parte di Kkr di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Enilive. L’incasso complessivo per il gruppo Eni, tenuto conto dei cash adjustments e di altre poste, risulta pari a 2,967 miliardi di euro, compreso un aumento di capitale in Enilive pari a 500 milioni di euro per supportare il piano di crescita aziendale.

