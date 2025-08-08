Eni e Tamoil aumentano prezzi carburanti, Q8 scende

agenzia

Staffetta, benzina self service a 1,715 euro al litro

ROMA, 08 AGO – Dinamiche di prezzo divergenti questa mattina sui listini dei prezzi consigliati. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni è salita di 5 millesimi su benzina e gasolio e Tamoil di 1. Q8, invece, è scesa di 1 centesimo sulla verde e di 2 sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati alla pompa comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,715 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,719, pompe bianche 1,708), diesel self service a 1,651 euro/litro (-1, compagnie 1,653, pompe bianche 1,646). Benzina servito a 1,859 euro/litro (-1, compagnie 1,900, pompe bianche 1,780), diesel servito a 1,794 euro/litro (-1, compagnie 1,834, pompe bianche 1,717). Gpl servito a 0,698 euro/litro (invariato, compagnie 0,708, pompe bianche 0,688), metano servito a 1,431 euro/kg (invariato, compagnie 1,437, pompe bianche 1,425), Gnl 1,263 euro/kg (-2, compagnie 1,260 euro/kg, pompe bianche 1,265 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,807 euro/litro (servito 2,072), gasolio self service 1,757 euro/litro (servito 2,025), Gpl 0,834 euro/litro, metano 1,520 euro/kg, Gnl 1,337 euro/kg.

