Entra in Consiglio a Bolzano e cambia partito, offeso sui social

agenzia

"Chi ha preso delle posizioni ne risponderà"

BOLZANO, 11 LUG – “Per la denuncia mi sono preso del tempo perché vorrei anche capire le prossime settimane come si evolvono, considerando che ci sono tre mesi per poter depositare, diciamo che quello che è successo fino ad oggi è già in mano allo studio che mi segue, quello che succederà domani speriamo che sia finita, chi fino ad oggi ha preso delle posizioni poi se sarà il caso ne risponderà, speriamo però di non venire ad aggiungere altre, questo è il tema”. Manuel Nardo, primo dei non eletti di La Civica, dopo la rinuncia del capolista e assessore, Angelo Gennaccaro, è subentrato in Consiglio comunale a Bolzano ed è subito passato in maggioranza con Forza Italia provocando la reazione dello stesso Gennaccaro, che ha parlato di tradimento, perché in Regione governa con Svp e centrodestra, mentre nel capoluogo altoatesino è all’opposizione. Nardo, che è stato bersaglio di offese sui social, motiva il cambio di casacca con “la scelta di non entrare nella maggioranza poco condivisa, direi per niente, e poi anche la ciliegina è stata l’uscita del Consiglio”, ha spiegato in conferenza stampa. “Io penso che sia stata la peggiore settimana che si sia mai vista in provincia di Bolzano e non ho mai visto, in trent’anni che faccio politica, una persona che prende una scelta politica e la motiva in maniera molto chiara fin dal primo minuto, essere, diciamo, attaccato”. Ha detto il commissario provinciale e assessore di Forza Italia, Cristian Bianchi, secondo cui la situazione non condiziona la tenuta della maggioranza in Provincia: “Sono piani completamente diversi, ripeto, non ci interessa”. Sullo sfondo la possibilità di un assessorato in Comune: “Noi abbiamo fatto la scelta responsabile, qualche settimana fa, di dare comunque il nostro appoggio a questa giunta e a questo sindaco in particolar modo, a prescindere dalla nostra presenza in giunta, dicendo ovviamente che se ci saranno le condizioni future per poter fare un allargamento ovviamente noi siamo interessati”.

