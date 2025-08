Epstein, Maxwell si oppone a diffusione carte gran giurì

agenzia

Ha chiesto a giudice di respingere la richiesta del governo

(vedi servizio delle ore 19.56) (ANSA) – WASHINGTON, 05 AGO – Ghislaine Maxwell, l’ex fidanzata ed ex complice del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, ha chiesto a un giudice federale di Manhattan di respingere la richiesta del governo di divulgare le trascrizioni delle indagini del gran giurì sui due. “Jeffrey Epstein è morto, Ghislaine Maxwell no”, hanno scritto i suoi avvocati. “Qualunque interesse il pubblico possa avere per Epstein – sottolineano – tale interesse non può giustificare un’ampia intrusione nella segretezza delle indagini del gran giurì in un caso in cui l’imputata è viva, le sue opzioni legali sono valide e i suoi diritti al giusto processo permangono”.

