Erdogan, cooperazione con i Brics non è alternativa a Nato e Ue

agenzia

Leader turco: 'Cresce la cooperazione con l'organizzazione'

ISTANBUL, 28 OTT – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che le “crescenti relazioni” tra Ankara e i Brics non sono un’alternativa all’impegno della Turchia nella Nato o al processo di adesione all’Unione europea (Ue). “Le crescenti relazioni del nostro Paese con i Brics non sono e non potranno mai essere un’alternativa ai nostri impegni attuali”, ha detto il leader turco, citando il processo per l’adesione all’Ue, da anni congelato, e il fatto che la Turchia fa parte della Nato, durante un discorso, trasmesso dalla tv di Stato Trt, dopo una riunione di gabinetto. “Non stiamo cambiando direzione”, ha assicurato Erdogan, che la scorsa settimana ha partecipato al vertice dei Brics a Kazan in Russia. “Abbiamo un potenziale significativo per la cooperazione con i Paesi dei Brics”, ha detto il leader turco, aggiungendo che “cooperare con i Brics sarà un beneficio per la Turchia”.

