Erdogan, ‘Israele pagherà il prezzo del genocidio a Gaza’

agenzia

'Sarà fermato come fu fermato Hitler'

ISTANBUL, 07 OTT – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato, in occasione del primo anniversario della guerra in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre, che Israele pagherà il prezzo del “genocidio” a Gaza. “Non bisogna dimenticare che Israele prima o poi pagherà il prezzo di questo genocidio che sta portando avanti da un anno e che continua tuttora”, ha dichiarato su X. “Così come l’alleanza comune dell’umanità ha fermato (Adolf) Hitler, (Benjamin) Netanyahu e la sua rete omicida saranno fermati allo stesso modo”, ha aggiunto Erdogan, tornando a paragonare il premier israeliano al dittatore nazista. “Come Turchia, continueremo ad opporci al governo israeliano, a prescindere dal costo, e invitiamo il mondo a unirsi a questa posizione onorevole”, ha scritto il presidente turco nel suo messaggio su X, tornando ad affermare che con la morte di donne, bambini e innocenti in Palestina e in Libano, muore “anche l’umanità e il sistema internazionale”.

