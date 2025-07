Eredi di Pinochet devono restituire oltre 16milioni di dollari

agenzia

Corte, il dittatore si era appropriato di fondi pubblici

SANTIAGO DEL CILE, 23 LUG – Gli eredi del dittatore Augusto Pinochet dovranno restituire all’erario più di 16 milioni di dollari: lo ha stabilito il settimo Tribunale civile di Santiago del Cile, accogliendo la richiesta del Consiglio di Difesa dello Stato e respingendo le argomentazioni della difesa secondo cui il reato sarebbe stato prescritto. In una sentenza di primo grado, che può essere appellata alla Corte d’Appello e alla Corte Suprema, il tribunale ha concluso che i fondi sottratti alle risorse pubbliche sono stati trasferiti sui conti personali del dittatore e utilizzati per acquistare proprietà e strumenti finanziari, senza alcuna giustificazione legale. Nella sentenza si legge che “sebbene non sia stato possibile stabilire la responsabilità penale di Pinochet, a causa della sua morte, è stato dimostrato che egli ha tenuto una condotta che ha comportato l’appropriazione indebita di fondi pubblici, per almeno 17.886.323 dollari”. La sentenza arriva sette anni dopo la chiusura del dossier Riggs, il caso sull’origine della fortuna lasciata da Pinochet ai suoi eredi in conti segreti della Riggs Bank di Washington e nel 2018 ha ordinato il sequestro di 1,6 milioni di dollari alla famiglia Pinochet-Hiriart. Secondo la recente sentenza del giudice Carolina Cabello, il denaro è stato ereditato da 16 persone, tra cui la moglie di Pinochet, Lucía Hiriart, ora deceduta.

