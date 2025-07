agenzia

La decisione dei giudici di Milano

MILANO, 03 LUG – Loredana Canò, ex compagna di cella e successivamente amica e assistente di Patrizia Reggiani, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi per la vicenda dell’eredità di Lady Gucci. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano al termine del processo in cui è imputata con altre tre persone.

