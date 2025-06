Errani: “Se questi sono i risultati è difficile dire ‘smetto’ con il tennis, ma pronta all’esordio nel padel a Roma”

agenzia

Roma, 9 giu. “Risultati come quelli delle ultime settimane mi danno voglia di continuare a giocare a tennis. Se gioco così è difficile dire ‘smetto’. Poi il singolo e il doppio sono molto diversi dal punto di vista fisico, e gli anni si fanno sentire quando giochi da sola”. Sono le parole di Sara Errani, campionessa a Parigi nel doppio femminile e nel doppio misto, parlando del suo futuro nel tennis in un punto stampa al Foro Italico in vista del major Premier Padel a Roma dove ha ricevuto una wild card.

Infine una battuta su Sinner e la finale persa ieri: “È un peccato enorme, perdere con match point è tosta, sei lì a tre centimetri dalla vittoria e gira male. Mi dispiace tanto, è un grandissimo peccato. Sarà tosta da mandare giù. Wimbledon? Io proverò sicuramente a giocare il doppio con Jasmine, e il doppio misto con Vavassori, quindi che miglior modo di preparare l’erba venendo a giocare qua sull’erba sintetica, è perfetto…”, ha concluso la Errani.

“Sto bene, sto sorprendentemente bene perché di solito dopo queste cose magari ci si rilassa e invece ero già preparata mentalmente a venire qua, quindi ho voglia di giocare, sono contenta di essere qua”, ha poi detto la Errani parlando del suo esordio al Major di Premier Padel a Roma. “Quanto è complicato passare dalla terra rossa di Parigi al veloce di un campo di Padel? Sono abbastanza abituata perché quando sono a casa in Spagna lo faccio spessissimo, mi alleno magari la mattina e il pomeriggio gioco a padel, quindi sono abbastanza abituata a cambiare, più che altro era un po’ che non giocavo a padel perché gli impegni sono stati fitti e non ho mai avuto tempo, anche se avevo sempre comunque la racchetta in borsa, non ho avuto chance di giocare”.

La Errani a Roma giocherà Giulia Dal Pozzo. “La conoscevo già perché vive vicino a casa mia e ci siamo allenate oggi anche se prove non tante perché comunque qua siamo pronti a giocare pronti via e quindi è quello che è e ci adatteremo alla situazione. Giulia l’ho vista tranquilla, sono contentissima di giocare con lei, l’avevo già conosciuta prima e mi piace un sacco come persona, è tranquilla e per me gioca anche benissimo, è fortissima. Aspettative? Nessuna, sono qua per provare a divertirmi, cercare di far bene, sono anche curiosa di vedere comunque il livello delle più forti, quindi vediamo”, ha proseguito la Errani.

“Come è nata questa idea di giocare qui a Roma? Non mi ricordo esattamente come è nata, però ero già da un po’ che puntavo a giocare qualcosa, infatti ho giocato comunque un torneo a Melbourne, un torneo a Dubai quest’anno di padel e poi ho visto che la data di Roma era proprio perfetta perché era la settimana dopo Parigi e non c’erano altri impegni e quindi poi con Luigi Carraro (presidente Fip) abbiamo parlato e non mi ricordo com’è venuta fuori, però è venuta fuori”, ha detto sorridendo la campionessa di tennis. “Come tutte le tenniste e tennisti, ovviamente la parete è la cosa un po’ più difficile rispetto a tutto il resto. Mi piacerebbe anche capire un po’ di più dove giocare e dove non giocare, ancora non sono espertissima, non vedo ancora benissimo le situazioni. Se mi vedo nel circuito di padel con più continuità nei prossimi anni? Perché no, non è facile combinare le cose, però mi piacerebbe sicuramente giocare qualche torneo in più dove c’è la possibilità, come questa settimana”.