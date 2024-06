agenzia

Roma, 18 giu. “I Bersaglieri: simbolo di eccellenza militare, orgoglio e patriottismo per l’Italia, contribuiscono alla difesa e alla sicurezza della nostra nazione. Coinvolti in numerose campagne militari hanno dimostrato coraggio e determinazione in ogni circostanza. Auguri a tutto il Corpo!”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri sui social.

