Esercito Libano, pronti a difendere paese da attacchi barbarici

'Attendiamo sforzi internazionali a fermare aggressione Israele'

ROMA, 08 OTT – L’esercito libanese ha confermato oggi la sua disponibilità a difendere il paese di fronte ai “crescenti attacchi barbarici” israeliani. In una lunga dichiarazione riportata dal Guardian, l’esercito afferma di “mantenere la propria disponibilità a difendere il territorio nell’ambito delle capacità disponibili, sulla base delle decisioni dell’autorità politica e delle sue direttive di fare ciò che ritiene opportuno per proteggere il Libano”. I vertici militari sottolineano di aver rilasciato la dichiarazione “alla luce dei crescenti attacchi barbarici del nemico israeliano contro varie regioni libanesi, con conseguenti morti, feriti e grandi distruzioni”. “L’esperienza – prosegue il comunicato – ha dimostrato che l’esercito è l’istituzione che costituisce la spina dorsale del Libano” e che “attendiamo con ansia il successo degli sforzi internazionali per fermare l’aggressione israeliana il prima possibile”. Nella dichiarazione vengono poi criticate le “campagne di calunnia, falsificazione e tradimento” contro l’esercito da parte dei media.

