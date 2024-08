Esercito Usa,uccisi 15 membri dell’Isis in un raid in Iraq

agenzia

L'operazione condotta insieme all'esercito iracheno

ROMA, 31 AGO – L’esercito americano afferma di aver ucciso 15 combattenti dell’Isis in un raid in Iraq. Lo ha annunciato il Comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom) in un comunicato su X. L’azione – precisa Centcom – è stata condotta insieme all’esercito iracheno nell’ovest del Paese. “Questo gruppo era dotato di numerose armi, granate e cinture esplosive – aggiunge la nota -. Non risulta che vi siano state vittime civili. L’operazione sarebbe stata condotta giovedì mattina. “L’Isis rimane una minaccia per la regione; i nostri alleati e il nostro Paese – aggiunge il Centcom statunitense -, insieme alla nostra coalizione e ai partner iracheni, continuerà a perseguire attivamente questi terroristi”, ha aggiunto.

