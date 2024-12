Esma ai risparmiatori, ‘criptovalute restano molto rischiose’

agenzia

'Non sono previste forme di ristoro per chi perde i soldi'

MILANO, 13 DIC – L’Esma, l’autorità europea per la vigilanza sui mercati finanziari, ha pubblicato oggi una nuova avvertenza sui rischi per i risparmiatori connessi con l’acquisto di cripto-attività alla luce anche della recente euforia che ha portato a nuovi record i prezzi dei crypto-assets, a partire dal Bitcoin sulla scia anche della vittoria di Donald Trump alle presidenziali Usa e al suo programma di deregulation anche in questo settore. L’Esma richiama l’attenzione sul fatto che nonostante l’andamento rialzista registrato nelle ultime settimane le criptovalute restano una forma di allocamento del risparmio molto rischiosa. In particolare la ‘consob europea’, ricorda quanto già evidenziato più volte in passato e cioè che l’acquisto di cripto-assets può comportare anche la perdita totale dei soldi impegnati. Vengono richiamati, inoltre, fra gli altri rischi, la forte volatilità, cioè le oscillazioni dei prezzi, anche molto ampie, in periodi di tempo brevissimi; il pericolo di cadere vittima di truffe e di attacchi cibernetici; l’assenza di qualsiasi forma di protezione e di risarcimento per chi acquisti cripto-attività. L’Esma sottolinea che le tutele per i risparmiatori previste dal regolamento europeo Mica (Markets in Crypto-Assets Regulation), in vigore dal prossimo 30 dicembre, hanno un’estensione più ridotta rispetto alle tutele già esistenti per i prodotti tradizionali di investimento. In particolare non sono previste forme di ristoro per chi abbia perso i propri soldi.

