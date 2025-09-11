Esondano torrenti in provincia di Perugia, edifici allagati

agenzia

I vigili del fuoco impegnati in diversi interventi

PERUGIA, 11 SET – Alcuni edifici sono stati invasi dall’acqua a Trevi, in località San Lorenzo, in seguito all’esondazione del torrente che attraversa la zona. Altre criticità sono registrate nel comune di Castel Ritaldi, dove i torrenti Ruiggiano e Tatarena sono usciti dagli argini, allagando alcune abitazioni. In entrambi i comuni sono al lavoro i vigili del fuoco che al momento non segnalano comunque persone coinvolte. A San Lorenzo di Trevi – riferiscono i vigili – l’acqua ha invaso un piazzale, dove la rete fognaria non è riuscita più a garantire il deflusso, raggiungendo le abitazioni limitrofe e provocando allagamenti fino a circa 50 centimetri in alcuni edifici. I vigili del fuoco, con l’impiego di idrovore e motopompe, stanno operando per riportare la situazione alla normalità. A Castel Ritaldi sta operando una squadra dei pompieri di Spoleto, impegnata anche in questo caso con idrovore e motopompe. Nella stessa zona, un’auto rimasta bloccata è stata rimossa con il carroattrezzi, mentre un altro veicolo è rimasto bloccato in via La Penna. Un ulteriore intervento è in corso in località Fratta, dove una squadra fluviale dei vigili del fuoco è impegnata per fronteggiare l’allagamento di alcuni capannoni.

