Esplosione a Catania: sindaco, ‘tragedia sfiorata, un miracolo’

Trantino: 'Sentito grazie a chi è impegnato in prima linea'

CATANIA, 22 GEN – “Avendo constatato già ieri sera, con l’assessore Alessandro Porto, la gravità dei danni non mi stanco di ripetere che siamo di fronte a una tragedia sfiorata solo per miracolo, tanto che mi associo a quanti dicono che dobbiamo ringraziare l’intercessione della nostra Patrona Sant’Agata che non ci siano state vittime”. Lo afferma il sindaco di Catania, Enrico Trantino, sull’esplosione di ieri nel rione San Giovanni Galermo. Il primo cittadino è “in costante contatto con il Prefetto e il comando dei vigili del fuoco, per seguire gli interventi che si stanno eseguendo per mettere in sicurezza l’area”. “Il mio pensiero e la mia concreta vicinanza – aggiunge il sindaco di Catania – vanno anzitutto ai feriti, a quanti hanno dovuto lasciare le abitazioni, agli anziani della casa di riposo costretti ad abbandonare in gran fretta i locali. Stiamo lavorando perché gli sfollati tornino quanto prima nelle loro case: a tutti comunque viene garantito adeguato sostegno. Un sentito ringraziamento va a quanti sono ancora impegnati in prima linea nei soccorsi e a dare conforto alle persone comprensibilmente disorientate per lo spaventoso evento. Ho visto quanta cura hanno messo i soccorritori per rassicurare. Li ringrazio tutti – conclude Trantino – a cominciare dai vigili del fuoco, ma anche ciascuno dei volontari e degli operatori della protezione civile, delle forze dell’ordine e della sanità, a nome dei catanesi per la serietà e la competenza mostrate in una condizione di oggettiva difficoltà”.

