Esplosione a Los Angeles in centro di addestramento, 3 morti

agenzia

La struttura del dipartimento dello sceriffo della contea

NEW YORK, 18 LUG – Un’esplosione in un centro di addestramento del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha causato almeno tre morti. Lo afferma la ministra della Giustizia Pam Bondi, parlando di un “incidente terribile. Gli agenti federali sono sul posto e lavoriamo per raccogliere ulteriori informazioni”.

