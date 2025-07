Esplosione a Roma: al centro estivo,’poteva essere strage’

agenzia

'Se fosse accaduto un'ora dopo, qui sembra un campo battaglia"

ROMA, 04 LUG – “Ai primi sentori di fumo intorno alle 7.30 abbiamo fatto evacuare i bambini, erano presenti in 8. Sono arrivati i genitori, i ragazzi stanno tutti bene. Se fosse successo un’ora più tardi sarebbe stata una strage: ci sarebbero stati i 60 bambini del centro estivo, noi responsabili, e 120 prenotati in piscina. Il centro sportivo è danneggiato, sembra un campo di battaglia”. Lo ha detto il presidente della polisportiva Villa De Sanctis, Fabio Balzani, parlando dell’esplosione a Roma, in via Gordiani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA