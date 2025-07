Esplosione a Roma, evacuate in tutto 50 persone

agenzia

Vicino al distributore deposito con ambulanze e bombole ossigeno

ROMA, 04 LUG – “Nell’area del distributore di benzina andato in frantumi a Roma, che aveva anche un deposito per il rifornimento di gpl, ci sono state diverse esplosioni e alcuni mezzi si sono incendiati, comprese alcune ambulanze del 118. Vicino al distributore c’è anche un deposito del 118 dove ci sono diverse bombole di ossigeno: la struttura è stata evacuata, così come il centro estivo per bambini e alcune abitazioni circostanti. In tutto sono state evacuate una cinquantina di persone. Sono in corso verifiche per capire se gli incendi possano aver coinvolto anche le bombole di ossigeno nel deposito”. Così il maggiore comandante della Compagnia Carabinieri di Roma Casilina, Andrea Quattrocchi.

