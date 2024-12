Esplosione Calenzano: Fontana, impegno bipartisan contro piaga incidenti lavoro’**

agenzia

Roma, 10 dic. “Non è possibile immaginare che le persone che vanno a lavorare non tornino nelle loro case, quindi è una piaga che bisogna in tutti modi cercare di far finire. Non è facile, ma è importante che ci sia un impegno bipartisan”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno, dopo l’incidente di ieri a Calenzano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA