Esplosione Calenzano: Fratoianni, ‘tragedie lavoro in aumento, intollerabile’

Roma, 9 dic. “Quella che arriva dalla Piana fiorentina dopo l’esplosione all’impianto Eni di Calenzano è una notizia straziante con il suo tragico bilancio di morti, feriti e dispersi. Alle loro famiglie va tutta la nostra vicinanza e solidarietà”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Ora è il momento dello sgomento, del dolore e del cordoglio. Ma questa strage di Stato non può continuare così: le tragedie sul lavoro continuano ad aumentare in maniera intollerabile. Così come occorrerà affrontare il tema dei livelli di manutenzione e di sicurezza dei tanti impianti ed aziende a rischio di incidenti rilevanti presenti nel nostro Paese. Perché sulla prevenzione non si può mai abbassare la guardia”.

