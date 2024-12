Esplosione Calenzano: Furfaro (Pd), ‘governo riferisca in Aula, si fermi strage sul lavoro’

agenzia

Roma, 9 dic. “Un botto enorme come se a esplodere fosse stata una bomba. Così raccontano i cittadini di Calenzano e dei paesi vicini che hanno vissuto l’esplosione del deposito di carburanti dello stabilimento dell’Eni. Un botto enorme che ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 9″. Così il deputato toscano Marco Furfaro, capogruppo in Commissione Affari sociali e membro della segreteria nazionale Pd.

“A nome del Pd esprimo il nostro più sentito e commosso cordoglio alle famiglie delle vittime, augurando una pronta guarigione alle persone ferite, nella speranza che vengono ritrovate presto le persone adesso disperse. È l’ennesima strage sul lavoro in un anno nero e chiediamo al governo di riferire in Aula per accertare le responsabilità di quanto accaduto e soprattutto per fermare questa insopportabile strage che dura da anni. Le persone che la mattina si alzano per andare a lavoro hanno il diritto di tornare a casa dai propri familiari”.

