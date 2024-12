Esplosione Calenzano: Gasparri, ‘cordoglio per vittime e vicinanza ai feriti’

agenzia

Roma, 9 dic. “Esprimo il mio profondo cordoglio per le vittime dell’esplosione nel sito Eni di Calenzano e siamo vicini ai lavoratori, alle persone ferite e a tutti i cittadini della zona, che in queste ore stanno vivendo momenti drammatici. In attesa degli accertamenti necessari, ringraziamo i soccorritori per il loro tempestivo intervento e supporto”. Lo dichiara il responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

