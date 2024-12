Esplosione Calenzano: Gelmini, ‘ennesima strage su lavoro, vicinanza a famiglie vittime’

agenzia

Roma, 9 dic. “Sono drammatiche le notizie che arrivano da Calenzano, in Toscana, dove si è verificata un’esplosione in una raffineria. È l’ennesima strage sul lavoro, una corsa contro il tempo per protezione civile e vigili del fuoco impegnati nei soccorsi. Sono ore di angoscia e dolore. La mia vicinanza alle famiglie delle vittime, dei feriti, dei dispersi e alla comunità tutta”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati-Centro popolare.

