Esplosione Calenzano: M5s, ‘profondo dolore per vittime’

Roma, 9 dic. “Siamo profondamente addolorati dalla notizia dell’esplosione che ha colpito la raffineria Eni di Calenzano. Ci stringiamo attorno alle famiglie di chi ha perso la vita e siamo al fianco dei lavoratori feriti. Esprimiamo enorme gratitudine per i soccorritori e per i vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti, riuscendo a circoscrivere l’incendio e a risparmiare gli edifici circostanti”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle.

