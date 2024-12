Esplosione Calenzano: Ronzulli (Fi), ‘profondo dolore e cordoglio per vittime’

agenzia

Roma, 9 dic. “Ancora ci troviamo a piangere operai che escono di casa per dare un futuro ai loro cari, per non farvi più ritorno. Voglio esprimere il mio profondo cordoglio ai parenti delle vittime, augurando ai feriti una rapida guarigione, e ringraziare tutti coloro che stanno impiegando ogni loro energia nei soccorsi”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

