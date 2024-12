Esplosione in una villetta a Aprilia per fuga gas, 2 morti

agenzia

Le vittime sarebbero nonna e nipote, ferito gravemente un uomo

ROMA, 16 DIC – Due persone sono morte in seguito ad un’esplosione che si è verificata per una fuga di gas in una villetta ad Aprilia, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, le due vittime sarebbero una donna e una minorenne – nonna e nipote – mentre un uomo, il nonno della ragazzina – sarebbe rimasto ferito gravemente. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

