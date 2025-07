Esplosione Roma: Gasparri, ‘solidarietà a coinvolti, da soccorritori servizio a Stato’

agenzia

Roma, 4 lug. “Tutta la mia vicinanza e solidarietà agli agenti di Polizia, ai Vigili del Fuoco, al personale sanitario del 118 e a tutti i cittadini rimasti feriti nella drammatica esplosione avvenuta oggi in una stazione di servizio a Roma. Un pensiero commosso a tutte le persone coinvolte in questa terribile tragedia. Ma voglio esprimere anche un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa che, con straordinario coraggio e senso del dovere, sono intervenuti tempestivamente per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area, mettendo a rischio le proprie vite per salvare quelle degli altri. Il loro impegno e la loro dedizione rappresentano un esempio altissimo di servizio allo Stato e ai cittadini”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

