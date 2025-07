Esplosione Roma, ‘non è fatalità.Condizioni invivibili’

agenzia

Denuncia genitori, 'da anni protestiamo. Ora sicurezza'

“Cio che è accaduto il 4 luglio non è stata una disgrazia o una fatalità. Sono anni, più di un decennio, che seguendo la tenacia del comitato Albero Magico protestiamo per le condizioni invivibili dell’area. La Mcr metalli che smaltisce metalli in via Balzani condivide il muro di cinta con il giardino della scuola dell’infanzia, intossicando bambini tra i 3 e i 5 anni, personale Ata, insegnanti e docenti che per anni e anni hanno respirato chissà quante sostanze nocive. Attività inadatte al contesto, con un distributore di carburanti a pochi metri”. È la denuncia contenuta in una nota firmata dal Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone danneggiate dall’esplosione in via dei Gordiani, a Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA