Esplosione Roma: Rampelli, ‘accertare al più presto le cause’

Roma, 4 lug. “Esprimo la mia profonda preoccupazione per la grave esplosione avvenuta questa mattina nel quartiere Prenestino, che ha causato almeno dieci feriti. Nel manifestare la massima vicinanza e solidarietà ai coinvolti desidero ringraziare chi con professionalità e coraggio sta contenendo la situazione e garantendo la sicurezza della comunità cittadina. In particolare, grazie agli uomini e alle donne della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine per il loro prezioso lavoro. Seguirò con attenzione l’evolversi della situazione, rimanendo in costante contatto con il sindaco Gualtieri e le autorità locali, affinché sia garantita la massima assistenza a chi ne ha bisogno e siano accertate al più presto le cause dell’accaduto, su cui la Procura ha già aperto un fascicolo d’indagine”. Così Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.

