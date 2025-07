Esplosione Roma, rilevatori per verifiche su residui gas

agenzia

Stabili le condizioni dei due feriti più gravi

ROMA, 05 LUG – L’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale e il Noe, il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, hanno installato dei rilevatori per verificare la presenza residua di gas nell’aria per garantire l’incolumità dei cittadini nella zona di Roma coinvolta dal’esplosione avvenuta ieri mattina poco dopo le 8 in via dei Gordiani. Intanto, sono stabili le condizioni dei due feriti più gravi, di 67 e 58 anni, ricoverati all’ospedale Sant’Eugenio della capitale.

