Esplosioni a Kharkiv, ‘massiccio attacco russo con droni’

agenzia

Lo fa sapere il sindaco Terekhov su Telegram

ROMA, 06 MAG – Una serie di esplosioni ò stata udita alle prime ore del mattino a Kharkiv, in Ucraina, e un incendio è scoppiato in uno dei suoi quartieri durante un massiccio attacco di droni russi. Lo fa sapere il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov su Telegram, citato da Ukrinform. “Il nemico ha effettuato un attacco con un drone Shahed nella zona centrale e densamente popolata della città. A seguito dell’attacco con i droni, una casa è in fiamme”, ha scritto Terekhov su Telegram. Le segnalazioni di vittime sono in fase di verifica, ha aggiunto il sindaco. Poco dopo Terekhov ha segnalato un altro attacco. “È stato registrato un altro attacco in città, sembra nel distretto industriale”, ha osservato su Telegram. E ancora un altro, questa volta nel distretto di Kholodnohirsky. “Il massiccio attacco dei droni nemici alla città è ancora in corso: molti altri droni si stanno avvicinando”, ha osservato Terekhov. Secondo Ukrinform i russi hanno attaccato nella notte anche la regione di Odessa con droni Shahed, danneggiando diverse infrastrutture e uccidendo una persona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA