Estate difficile per i trasporti, treni e aerei a singhiozzo

Codacons, cala del 3% puntualità voli. Rallentamenti ferrovie

ROMA, 17 AGO – Un’estate difficile quella di chi si è spostato in treno o aereo: proseguono infatti i disagi sul fronte dei trasporti in occasione delle vacanze estive 2024. Lo denuncia il Codacons, che ha realizzato un monitoraggio sulla puntualità dei voli e sui disservizi registrati lungo la rete ferroviaria italiana. Nel periodo che va dall’1 al 15 di agosto si sono registrati ben 104 casi di forti rallentamenti o interruzioni della circolazione ferroviaria non legati a cause imputabili al maltempo (incendi, alberi su binari, ecc.) ma dovuti principalmente a problemi tecnici ai treni, guasti alla linea elettrica, anomalie ai passaggi a livello ecc. Episodi che hanno causato ritardi per una moltitudine di treni e disagi a migliaia di passeggeri che, nel pieno delle vacanze estive, si sono spostati in treno lungo la penisola. Le linee più interessate dai disservizi sono state l’Av Roma-Firenze e l’Av Roma-Napoli. – analizza il Codacons – A tale situazione si aggiungono poi i problemi legati ai maggiori tempi di percorrenza su alcune linee interessate dai lavori infrastrutturali annunciati nei giorni scorsi da Trenitalia. Problemi anche per gli aerei: nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto i cieli europei hanno registrato un media di 34.203 voli giornalieri (+5% rispetto al 2023). La puntualità nelle partenze si è attestata però solo al 53,5%, in calo dell’11,1% rispetto allo stesso periodo del 2019 (-3% sul 2023).

