ESTEVE acquisirà farmaci per il trattamento del carcinoma midollare della tiroide

BARCELLONA, Spagna, 30 giugno 2025 /PRNewswire/ — ESTEVE ha stipulato un accordo con Sanofi per acquisire i diritti di Caprelsa® (vandetanib) in più di 50 paesi, un trattamento utilizzato negli adulti e nei bambini di età superiore ai 5 anni per trattare il carcinoma midollare della tiroide aggressivo e sintomatico[1].

Il carcinoma midollare della tiroide è un tipo raro di cancro che ha origine nella ghiandola tiroidea che produce l’ormone calcitonina. Si tratta di un prodotto che è un ‘inibitore della proteina tirosin-chinasi’ che blocca l’attività degli enzimi noti come tirosin-chinasi. Di conseguenza, il farmaco riduce l’afflusso di sangue alle cellule cancerose, rallentando la crescita del cancro[1].

“Il carcinoma midollare della tiroide è un tumore neuroendocrino raro che può produrre calcitonina dalle cellule parafollicolari. Il trattamento della malattia resecabile è chirurgico[2]. Quando la malattia non è tecnicamente resecabile, questo trattamento consente un rallentamento duraturo della progressione della malattia. Noi di ESTEVE siamo orgogliosi di unirci agli sforzi di lotta dei pazienti a cui è stato diagnosticato questo carcinoma e dei loro operatori sanitari, con l’ambizione di continuare a migliorare la salute e la vita dei pazienti”, conferma José María Giménez-Arnau, Direttore scientifico e medico di ESTEVE.

Nell’aprile 2024, ESTEVE ha acquisito un’azienda specializzata in malattie rare e ultra-rare nei settori dell’endocrinologia e dell’oncoendocrinologia, compiendo un passo avanti verso la trasformazione in un’azienda altamente specializzata. Questa acquisizione ha aggiunto tre nuovi farmaci al suo portafoglio per il trattamento della sindrome di Cushing endogena e del carcinoma adrenocorticale.

Inoltre, ad aprile, ESTEVE ha acquisito la licenza per un prodotto biologico indicato per bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 18 anni affetti da grave deficit primario del fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1)[3]. Su questa base, il mese scorso l’azienda ha assicurato una terapia adiuvante considerata lo standard di cura per l’osteosarcoma non metastatico resecabile di alto grado, nei pazienti di età compresa tra 2 e 30 anni[4].

“Siamo orgogliosi di annunciare che stiamo ampliando il nostro portafoglio di terapie altamente specializzate. Caprelsa® ci aiuterà a migliorare la vita dei pazienti in tutto il mondo. Si tratta di un passo avanti nel percorso internazionale di ESTEVE, focalizzato su trattamenti altamente specializzati per rispondere a bisogni medici insoddisfatti dei pazienti”, conclude Jacob Tolstrup, Chief Commercial Officer di ESTEVE.

[Il completamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento delle consuete autorizzazioni regolamentari].

Informazioni su ESTEVE

ESTEVE (www.esteve.com) è una società farmaceutica globale con un chiaro obiettivo: migliorare la vita delle persone. Fondata nel 1929 e con sede a Barcellona, ESTEVE vanta una forte presenza internazionale con filiali in ambito farmaceutico in Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

ESTEVE si concentra sulla distribuzione di trattamenti altamente specializzati che rispondono a importanti esigenze mediche insoddisfatte in diverse aree terapeutiche. Oltre alla nostra innovativa attività farmaceutica, offriamo servizi completi di produzione su contratto (CMO), specializzati nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) attraverso strutture di altissimo livello in Spagna, Messico e Cina.

Il forte impegno di ESTEVE nei confronti dei suoi valori fondamentali – le persone sono importanti, la trasparenza e la responsabilità – resta al centro di tutto il suo operato.

