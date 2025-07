Estonia, una nave russa ha violato il nostro spazio marittimo

agenzia

Inviata una nota di protesta

VILNIUS, 28 LUG – Una nave appartenente alla guardia di frontiera russa ha violato lo scorso sabato le acque estoni rimanendovi per circa 35 minuti. Lo comunica il ministero degli Esteri di Tallinn. La violazione, che le autorità estoni definiscono come “grave e inaccettabile”, è avvenuta presso l’isola di Vaindloo, dove la nave russa è entrata nelle acque territoriali di Tallinn senza darne la preventiva comunicazione prevista per legge. Reagendo all’avvenuto, il ministero degli Esteri estone ha invitato alle autorità della Federazione russa una nota di protesta. Quella avvenuta sabato è stata la prima violazione del confine marittimo estone da parte di Mosca, mentre lo spazio aereo è stato violato già in due occasioni lo scorso gennaio.

