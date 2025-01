Estorsioni con Iva su appalti, 6 arresti in Calabria

agenzia

Imprese sovrafatturavano a ditte compiacenti con la 'ndrangheta

CATANZARO, 17 GEN – Sovrafatturazioni a ditte compiacenti con la cosca per pagare le estorsioni del 3% sul valore dell’appalto. Era il sistema adottato nell’alto tirreno cosentino dalla cosca Abbruzzese Forastefano per cercare di eludere i controlli delle forze dell’ordine sui lavori del “Terzo Megalotto” della statale 106, il più grande appalto in Calabria con un valore totale di 1,3 miliardi. A portare alla luce il sistema sono stati gli investigatori del Centro operativo Dia di Catanzaro, coordinati dalla Dda, che stamani hanno arrestato sei persone per per estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiose e istigazione alla corruzione.

