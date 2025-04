Etna: attività stromboliana e nube eruttiva da cratere Sud-Est

agenzia

Tremore vulcanico su valori alti, operativo aeroporto di Catania

CATANIA, 03 APR – Un’attività stromboliana è presente, dalla 22 di ieri, al cratere di Sud-Est dell’Etna con l’emissione di una nube eruttiva che di disperde in direzione Est-Sud-Est.E’ quanto emerge da osservazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania alle 06.15 di stamattina ha emesso un avviso per il volo, un Vona’, di colore rosso. L’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa, al momento, non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Attualmente i valori del tremore vulcano sono ancora su valori alti. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore ricade nell’area del Cratere di Sud-Est a una quota di circa 2.800 metri sopra il livello del mare. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano allo stato attuale variazioni significative.

