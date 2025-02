Etna: colata debolmente alimentata, tremore medio-basso

agenzia

Stabile il livello di energia nei condotti magmatici del vulcano

CATANIA, 21 FEB – E’ sempre più debolmente alimentata la colata che emerge dall’8 febbraio scorso dalla frattura alla base della Bocca Nuova dell’Etna, a quota 3.050 metri circa. Il braccio lavico non raggiunge quota 2.000 metri, mentre quella precedente, sulla quale si sovrappone, aveva un fronte avanzato a quasi quota 1.800 metri. Resta assente l’emissione di nube eruttiva. E’ quanto emerge dall’analisi degli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania che hanno mantenuto il bollettino di avviso per il volo, il Vona, di colore arancione, che non impatta sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Gli strumenti dell’Ingv che seguono costantemente l’attività del vulcano attivo più alto d’Europa da due giorni registrano un calo evidente del tremore, che si attesta costantemente su valori medio-bassi. E’ un segnale della bassa energia presente nei condotti magmatici interni dell’Etna e che lascia ipotizzare si stia andando verso la fine dell’attuale fase eruttiva.

