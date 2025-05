Etna: intense esplosioni al Sud-Est, colate e nube eruttiva

agenzia

Cenere lavica caduta su Zafferana, allerta per volo sale a rossa

CATANIA, 13 MAG – Aumenta l’energia dell’eruzione in corso sull’Etna, con intense e frequenti esplosioni dal cratere di Sud-Est. L’attività eruttiva alimenta due piccole colate laviche dirette rispettivamente a Sud e a Est. È presente anche una nube eruttiva che si disperde in direzione Est-Sud-Est. Caduta di cenere lavica è segnalata Zafferana Etnea. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto il suo valore massimo intorno alle ore 21.10 di ieri e attualmente si attesta sempre sui valori alti. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore ricade nell’area del cratere di Sud-Est ad una quota di circa 2.900 metri sopra il livello del mare. L’attività infrasonica risulta elevata sia per quanto riguarda il tasso di accadimento che per l’energia degli eventi che sono localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud Est. I dati di deformazione provenienti dalle reti di monitoraggio non mostrano variazioni significative. Il bollettino di avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notices for aviation), emesso dall’Ingv è salito al livello più alto, ‘rosso’, ma l’attuale fase eruttiva dell’Etna, al momento, non impatta sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

